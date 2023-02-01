تربطهما علاقة اجتماعية.. أمام محكمة إماراتية: فتاة تُطالب شابًّا بردّ 3.2 ملايين درهم

وأشارت المدعية إلى أنه كانت هناك علاقة اجتماعية مع المدعى عليه، وطلب منها إقراضه بعض المال لدخوله في مشاريع عقارية ستدر عليهما أرباحًا كبيرة، فقامت بإقراضه مبالغ بلغت ثلاثة ملايين و200 ألف درهم، كما طلب منها المدعي تحرير شيكات مفتوحة مُوَقّعة من قِبَلها، دون تحديد قيمتها أو تاريخها لاستعمالها في مجال استثماراته، كضمان لشراء بعض العقارات على أقساط.. ونظرًا لثقتها به سلّمته الشيكات.