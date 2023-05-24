في يوم واحد.. أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار من ثروته

خسر الفرنسي برنارد أرنو، بصفته أغنى رجل في العالم، 11.2 مليار دولار من ثروته في يوم واحد؛ بسبب مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأمريكي إلى تقليل الطلب على السلع الفاخرة.
وشهد مؤسس شركة LVMH، التي تشمل علاماتها التجارية حقائب يد Louis Vuitton، ونبيذ شامبانيا Moet & Chandon Champagne، وفساتين "كريستيان ديور" على مدى الجزء الأكبر من عام 2023، ارتفاع ثروته مع ارتفاع أسعار أسهم شركات السلع الفاخرة الأوروبية؛ لكن أسهم LVMH انخفضت في 23 مايو بنسبة 5%؛ أي أكثر من ارتفاعها خلال العام بأكمله؛ وذلك وسط أوسع هبوط شهده قطاع السلع الفاخرة الأوروبية؛ مما أسفر عن خسارة حوالى 30 مليار دولار.
ووفقًا لتصنيف المليارديرات التابع لـبلومبيرغ، فإن قيمة ثروة الملياردير الفرنسي لا تزال تُقَدر بـ191.6 مليار دولار، وأنه أضاف إليها العام الجاري 29.5 مليار دولار؛ بينما تَقَلصت الفجوة بين ثروتي أرنو وإيلون ماسك، ثاني أغنى رجل في العالم، حتى 11.4 مليار دولار.
وبحسب "روسيا اليوم" قال المحللون في Deutsche Bank إنهم يتوقعون أن يصبح المستثمرون أكثر انتقائية بشأن الأسهم الفاخرة الأوروبية وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي.