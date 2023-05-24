في يوم واحد.. أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار من ثروته

وشهد مؤسس شركة LVMH، التي تشمل علاماتها التجارية حقائب يد Louis Vuitton، ونبيذ شامبانيا Moet & Chandon Champagne، وفساتين "كريستيان ديور" على مدى الجزء الأكبر من عام 2023، ارتفاع ثروته مع ارتفاع أسعار أسهم شركات السلع الفاخرة الأوروبية؛ لكن أسهم LVMH انخفضت في 23 مايو بنسبة 5%؛ أي أكثر من ارتفاعها خلال العام بأكمله؛ وذلك وسط أوسع هبوط شهده قطاع السلع الفاخرة الأوروبية؛ مما أسفر عن خسارة حوالى 30 مليار دولار.