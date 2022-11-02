"منظمة العمل الدولية تُحَذر" من تباطؤ حادّ في سوق العمل والوظائف الشاغرة بالعالم

وقالت: "في حين أن التباطؤ الاقتصادي أو الركود عادة ما يستغرق بعض الوقت ليؤدي إلى تدمير الوظائف والبطالة؛ إلا أن البيانات المتاحة تشير إلى أن تباطؤ سوق العمل الحاد بدأ بالفعل".