الكويت.. حريق الفجر بمبنى مكوّن من ٦ طوابق يخلف ٣٥ وفاة وإصابات بليغة

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مدير عام الأدلة الجنائية، اللواء عيد العويهان؛ قوله، إن عدد الوفيات في موقع الحادث من جرّاء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35 شخصاً، وتم نقل مصابين آخرين إلى المستشفيات.