الكويت.. حريق الفجر بمبنى مكوّن من ٦ طوابق يخلف ٣٥ وفاة وإصابات بليغة

نشب حريقٌ، فجر اليوم، بمبنى مكوّن من ٦ طوابق في منطقة المنقف- جنوبي الكويت، أودى بحياة ما لا يقل عن 35 شخصاً، والحصيلة قابلة للزيادة.
وأوضح التلفزيون الكويتي، أنه تمّت السيطرة على الحريق الذي وقع في المبنى، وذكرت مصادر أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن "سوء تخزين" في الطابق الأرضي للبناية أدّى إلى تفاقم الحريق.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تعاملها وتقديم الرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة بالحريق، من بينها إصابات بليغة، وفقاً للصحيفة.
وأكّدت أن سائر الفرق الطبية تبذل جهودها اللازمة كافة لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين، لافتة إلى أنها "تتابع من كثب حالات المصابين، وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير الاحتياجات الضرورية كافة، لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية".
وأضافت، أنه تمّ تشكيل فرق طبية متخصّصة لمتابعة حالات المصابين، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مدير عام الأدلة الجنائية، اللواء عيد العويهان؛ قوله، إن عدد الوفيات في موقع الحادث من جرّاء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35 شخصاً، وتم نقل مصابين آخرين إلى المستشفيات.
وأضاف، أنه جارٍ العمل على تحديد هويات القتلى، وأسباب الحريق الذي نشب بالبناية.