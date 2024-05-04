أوكرانية عمرها 98 عامًا تسير 10 كم وحدها.. فرارًا من قصف روسيا

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر، السبت، إن قواتها أسقطت خلال الليل أربعة صواريخ، من طراز أتاكمز طويلة المدى مقدمة من الولايات المتحدة، فوق شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.