رفضت طلبه فذبحها.. مصري يذبح عروسه بعد 48 ساعة من الزفاف

وأشار إلى أن المتهم خطب ابنة شقيقه منذ 8 أشهر فقط، وتزوجا قبل يومَيْن ولم تكن تظهر عليه أي أعراض غريبة، وأنه لا يعلم سبب ارتكابه تلك الجريمة البشعة، إلا أنه يثق بأن سلطات التحقيق ستكشف المُلابسات ويتم توقيع الجزاء الرادع.