ميسي يحقق إنجازاً جديداً بفوزه بجائزتين في حفل جوائز لوريوس الرياضية

وفاز ميسي، الذي يلعب حاليًا في فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل رياضي فردي، وجائزة أفضل رياضي جماعي، مع منتخب بلاده الذي قاده للفوز بكأس العالم في قطر العام الماضي.