ميسي يحقق إنجازاً جديداً بفوزه بجائزتين في حفل جوائز لوريوس الرياضية

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازًا جديدًا بفوزه بجائزتين في حفل جوائز لوريوس للتفوق الرياضي لعام ٢٠٢٢، الذي أقيم في باريس.
وفاز ميسي، الذي يلعب حاليًا في فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل رياضي فردي، وجائزة أفضل رياضي جماعي، مع منتخب بلاده الذي قاده للفوز بكأس العالم في قطر العام الماضي.
وبفوزه بجائزتين، أصبح ميسي أول رياضي يحرز هذا الإنجاز في نسخة واحدة من جوائز لوريوس، وكان قد فاز بجائزة لوريوس لأفضل رياضي في عام 2020 بالتساوي مع بطل الفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون.
يُذكر أن جوائز لوريوس هي جوائز دولية تمنح للرياضيين والمدربين والفرق الرياضية الذين يتميزون بالتفوق في رياضات مختلفة، وتعد هذه الجوائز من أهم الجوائز الرياضية في العالم.