فيديو حادث "محرج".. شاهد ما حدث بين سفينتين حربيتين بريطانيتين في البحرين

وبُوشِرَ بتحقيقٍ بحري رفيع المستوى في الحادث، الذي قد يكون مكلفًا للغاية، وخصوصًا أن تكاليف تشييد السفينتين الحربيتين تقدّر بعدة ملايين من الدولارات، وكيف يمكن أن يحدث هذا الأمر لسفينتين حساستين من هذا النوع؛ حسب "سكاي نيوز عربية".