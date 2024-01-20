فيديو حادث "محرج".. شاهد ما حدث بين سفينتين حربيتين بريطانيتين في البحرين

وقعت حادثة اصطدام غريبة و"محرجة" بين سفينتين حربيتين بريطانيتين، أثناء رسوّهما في ميناء في مملكة البحرين؛ وفق ما أظهر فيديو متداول على الإنترنت ووسائل إعلام بريطانية.
وأظهرت لقطاتُ فيديو اصطدامَ السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينغ فولد" القتالية العالية التقنية، بالسفينة الأخرى "إتش إم إس بانغور"، المتخصّصتين في البحث عن الألغام البحرية؛ حسب ما ذكرت صحيفتا "ميرور"، و"ديلي ميل" البريطانيتان.
ووفقًا للصحيفتين: فإنه لم يصب أيٌّ من أفراد طاقمهما بأذى في "هذا التصادم البحري المحرج"، لكن تخضع السفينتان للفحص بحثًا عن الأضرار، فيما أظهرت صور أخرى تضرّر واحدة منهما في هيكلها الخارجي؛ حسب "الديلي ميل".
وبُوشِرَ بتحقيقٍ بحري رفيع المستوى في الحادث، الذي قد يكون مكلفًا للغاية، وخصوصًا أن تكاليف تشييد السفينتين الحربيتين تقدّر بعدة ملايين من الدولارات، وكيف يمكن أن يحدث هذا الأمر لسفينتين حساستين من هذا النوع؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وقال متحدث باسم البحرية الملكية البريطانية لصحيفة "ميرور": "نحن على علم بحادث يتعلّق بسفينتين حربيتين من سفن صيد الألغام في دولة البحرين، ولم تقع إصابات نتيجة لهذا الحادث". مشيرًا إلى أنه ليس مناسبًا التعليق أكثر بينما التحقيقات مستمرة.
ووفقًا لـ"ميرور": فإن السفينتين موجودتان في الخليج كجزء من عملية "كيبيون"، المتمثلة في التواجد الجوي والبحري الطويل الأمد لبريطانيا في الخليج العربي والمحيط الهندي.
الجدير بالذكر أن مقرّ السفينة "تشيدينيغ فولد" في مدينة بورتسموث جنوبي إنجلترا، بينما يوجد مقرّ "بانغور" في فاسلين باسكتلندا.