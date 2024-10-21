هذا أفضل وقت لتناوله.. خبراء تغذية: لهذه الأسباب لا ننصح بتناول الطعام في الطائرة

وأوضحت: "تؤثر التغيرات المرتبطة بالسفر، مثل اضطرابات النوم وتغييرات جداول الأكل، على عملية الهضم. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضغط المقصورة يؤثر سلبًا أيضًا. ويمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الهواء في الارتفاعات العالية إلى تمدد الغازات في الأمعاء؛ مما يتسبب في الشعور بالانتفاخ والحاجة الملحة لإخراج الغازات. وأظهرت الدراسات أن رواد الفضاء يعانون من مشاكل في حركة المعدة بعد تناول الطعام في الأيام الأولى من رحلتهم".