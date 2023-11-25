تباهت بقيادتها الجنونية قبل دقائق من الكارثة.. السجن عشرات السنوات لأمريكية حامل قتلت 3 أشخاص بسيارتها

وقد أودى الحادث المأساوي بحياة الشرطي "براندن سيسكا - 29 عامًا"، والذي لم يكمل سنة في وظيفته، والشرطي "مارتن ماك - 33 عامًا"، بالإضافة إلى "رييس ريفييرا أوليفراس - 28 عامًا"، الذي كانت الشرطة تساعده في الوصول إلى برّ الأمان بعيدًا عن الطريق عقب تعطل سيارته.