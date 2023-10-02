كسوف "حلقة النار" و"قمر الصياد".. ظواهر فلكية فريدة في أكتوبر

وفي 14 أكتوبر، سيمر القمر أمام الشمس، ليحجب جزءًا كبيرًا منها؛ لكنه يترك وراءه حلقة لامعة من ضوء الشمس، ويُعرف هذا باسم كسوف الشمس "الحلقي" أو "حلقة النار".