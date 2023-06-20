"الفاكهة المُحرّمة".. أبل تشن "أغرب حرب" على شركة سويسرية لامتلاك صور التفاح حول العالم

في واقعة غريبة، تلاحق شركة أبل الأمريكية قضائيًا، أقدم شركة لتجارة التفاح في سويسرا، من أجل "خطف" حقوق الملكية حول صور وشعارات التفاح.
وتستخدم شركة اتحاد الفواكه السويسري، التي تعود نشأتها لأكثر من 111 عامًا، شعار تفاحة حمراء، يغطيها العلم السويسري الشهير.
وتحت عنوان "الفاكهة المُحرّمة"، قالت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية: تخشى أقدم وأكبر شركة مزارع فواكه في سويسرا، أن تضطر إلى تغيير شعارها الشهير؛ لأن شركة أبل، تحاول الحصول على حقوق الملكية الفكرية لصور فاكهة التفاح.
وقال رئيس الشركة السويسرية: "هدفهم هنا هو حقًا امتلاك حقوق "التفاح الفعلية"، بالنسبة لنا، التفاح هو رمز عالمي، ويجب أن يكون متاحًا للجميع مجانًا".
وفقًا لسجلات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، قدّمت أبل طلبات مماثلة لعشرات من سلطات الملكية الفكرية حول العالم، بدرجات متفاوتة من النجاح.
وحسب موقع "وايرد" للأخبار الغريبة، وافقت السلطات في اليابان وتركيا و"إسرائيل" وأرمينيا على طلبات الشركة الأمريكية.
وعبّرت الشركة السويسرية عن "قلقها" بسبب "القوة القانونية المفرطة" التي يدخل بها المسؤولون في أبل للحصول على حقوق صور التفاح في سويسرا.
ولم تنجح، حتى الآن، شركة أبل في امتلاك حقوق صورة التفاحة في سويسرا، لكنها مستمرة في المحاولة.
جدير بالذكر أنه بحسب موسوعة "ويكيبيديا"، تأسست شركة أبل في 1 أبريل 1976 على يد ستيف وزنياك وستيف جوبز ورونالد واين لتطوير وبيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بينما ظهر أول شعار رسمي للشركة وهو " تفاحة قوس قزح"، عام 1977، أي منذ 46 عامًا.