"الفاكهة المُحرّمة".. أبل تشن "أغرب حرب" على شركة سويسرية لامتلاك صور التفاح حول العالم

جدير بالذكر أنه بحسب موسوعة "ويكيبيديا"، تأسست شركة أبل في 1 أبريل 1976 على يد ستيف وزنياك وستيف جوبز ورونالد واين لتطوير وبيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بينما ظهر أول شعار رسمي للشركة وهو " تفاحة قوس قزح"، عام 1977، أي منذ 46 عامًا.