بسبب قصف غزة.. العالم الهولندي المثير للجدل يحذّر من زلزال كبير

وسبَق أن حذّر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى؛ إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.