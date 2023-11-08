بسبب قصف غزة.. العالم الهولندي المثير للجدل يحذّر من زلزال كبير

حذّر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، من إمكانية تسبب القصف الإسرائيلي العنيف على غزة في زلزال كبير.
وقال هوغربيتس في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. بصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين؛ سيكون لهذا القصف في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة".
وأضاف: "سيؤدي القصف إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت"، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقارن بين إسقاط 50 ألف طن من المتفجرات على غزة في خلال شهر، وبين القنبلة الذرية على هيروشيما في اليابان بالحرب العالمية الثانية والتي تزن 15 ألف طن متفجرات.
وسبَق أن حذّر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى؛ إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.
وفي المقابل، يصر العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.