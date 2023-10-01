أثارت رعب السكان.. شاهد ظهور "حفرة بعمق 60 مترًا" في المغرب

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تساءل أحد الجيران عما إذا كان ظهور الحفرة المفاجئ مرتبطًا بالزلزال القوي، الذي هز المغرب قبل أيام وخلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة؛ مبرزًا أن المنطقة لم تشهد أبدًا حفرة مماثلة.