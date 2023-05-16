حول العالم في صورة: غزة.. مشهد يُدمي القلوب لأسرة فلسطينية تفترش العراء

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد أطلقت حركة الجهاد في غزة ما لا يقل عن 1234 صاروخًا وقذيفة هاون إجمالاً، عبر 976 منها إلى إسرائيل، التي اعترضت معظمها، أو سقطت في مناطق مفتوحة، لكن بعضها أصاب منازل ومباني أخرى.