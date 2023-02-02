أقسم ألا يتركها وجنينها رغم الدخان والصراخ.. موقف إنساني لطبيب مصري بمستشفى يحترق

وروى شاهد العيان كواليس المشهد المؤثرة، بسماعه صوت الطبيب وهو يقسم على عدم خروجه من غرفة التوليد إلا بعد أن تضع تلك السيدة مولودها، ويطمئن على حالتها الصحية، رغم انتشار الدخان في المكان.