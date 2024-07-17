بالفيديو.. انهيار صخري كبير يثير الذعر والهلع للسكان في حضرموت اليمنية

وتفصيلاً، تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لانهيار جزء صخري كبير من جبل، فسقط بالقرب من بيوت المنطقة دون أن يوقع إصابات بشرية، إلا أنه خلّف أضرارًا كبيرة في مزارع المواطنين.