الصابون العادي والمضاد للبكتيريا والسائل.. تقرير: أيهم أفضل لغسل اليدين؟

قد يكون للصابون المضاد للبكتيريا دور في المرافق الصحية كالمستشفيات، لكن الخبراء يؤكدون أنه غير ضروري في المنازل ومعظم أماكن العمل إلا إذا أوصى به الطبيب تحديدًا. ويشدد التقرير على أن المنتجات المضادة للبكتيريا:

- ليست أفضل من الصابون العادي في قتل الجراثيم على اليدين أو الجسم

- أنها فعالة فقط إذا تُركت على الجلد لمدة دقيقتين تقريبًا