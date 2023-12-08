بيان لـ"حماس": "جريمة همجية شنيعة".. إسرائيل تُدمِّر أقدم مسجد بغزة

قالت حركة حماس اليوم الجمعة إن إسرائيل قصفت المسجد العمري، الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوسطى في غزة؛ ما تسبب في دمار واسع النطاق للمبنى، ووصفت ذلك بأنه "جريمة همجية شنيعة".