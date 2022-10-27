فيديو مروع.. شاهد ما حدث لجوال أثناء إصلاحه بمحل صيانة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع، التقطته كاميرا مراقبة في محل لإصلاح أجهزة الجوال في ولاية أوتار براديش الهندية؛ حيث يُظهر الفيديو أن عميلًا وصاحب متجر نَجَيَا بأعجوبة من انفجار هاتف.
وحسب موقع "دي إن إيه إنديا"، أتى صاحب الجوال إلى المحل من أجل إصلاح عطل، وبدأ الفني في إصلاحه؛ ولكن سرعان ما اشتعلت فيه النيران فجأة مثل قنبلة.
ونشر مستخدم على تويتر -يُدعى بهادوهي- مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 13 ثانية، معلقًا: "انفجر هاتف محمول مثل قنبلة أثناء إصلاحه".
وعلى الرغم من عدم إصابة أي شخص في الحادث؛ فإن اللقطات تثير القلق لأن تأخر صاحب المتجر أو الشخص الآخر في الابتعاد لبضع ثوان، كان من الممكن أن يتسبب في إصابة أي منهما بإصابات خطيرة.
ومثل هذا الحادث يؤكد أن علينا الحفاظ على مسافة آمنة من أجهزة الجوال أو أي أجهزة إلكترونية على الأقل أثناء شحن البطاريات.