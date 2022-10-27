فيديو مروع.. شاهد ما حدث لجوال أثناء إصلاحه بمحل صيانة

وعلى الرغم من عدم إصابة أي شخص في الحادث؛ فإن اللقطات تثير القلق لأن تأخر صاحب المتجر أو الشخص الآخر في الابتعاد لبضع ثوان، كان من الممكن أن يتسبب في إصابة أي منهما بإصابات خطيرة.