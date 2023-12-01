فيديو وانتقادات لجيش إسرائيل.. قتل مستوطناً هاجم مسلحي "حماس" أثناء "عملية القدس"!

يُشار إلى أنه في أعقاب هجوم "حماس" على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، تم تخفيف قوانين حيازة الأسلحة الصارمة في البلاد، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هذا قد حقق هدف السماح لعدد أكبر بكثير من المدنيين بحمل أسلحتهم التي حصلوا عليها بشكل قانوني في الأماكن العامة.