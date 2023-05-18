"لماذا لم تغادر السيارة رغم قدوم القطار؟".. فيديو مرعب يثير حيرة الشرطة وكل من شاهد الحادث
"لماذا لم تغادر هذه المرأة قائدة السيارة رغم قدوم القطار بسرعة نحوها؟"، أثار هذا التساؤل حيرة الشرطة وكل من شاهد فيديو هذا الحادث المروع على معبر للسكك الحديدية في بلجيكا.
وحسب موقع " في. آر. تي. نيوز" البلجيكي، أصيبت امرأة بجروح خطيرة، بعد أن صدم قطار سيارة مرسيدس، كانت تقودها الأسبوع الماضي، على معبر للسكك الحديدية، في قرية شونبيك، ببلدة بيلزن، في مقاطعة ليمبورغ شرقي بلجيكا.
وقد تم نقل قائدة السيارة إلى المستشفى، وتوصف حالتها بأنها خطيرة لكن لا تهدد حياتها.
وانتشرت لقطات مصورة للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما فتحت شرطة السكك الحديدية تحقيقًا في الحادث.
وحسب "في. آر. تي. نيوز" قام رجل بتصوير الحادث، حيث عبر على قدميه معبر السكك الحديدية، وقام بالتقاط الفيديو فيما كانت المرأة تحاول قيادة سيارتها بعيدًا عن مسار السكة الحديد، لكنها أصيبت بارتباك ولم تتحرك السيارة، وحثها الرجل على مغادرة السيارة لكنها رفضت، فأسرع وفتح المعبر لكن المرأة لم تتحرك بالسيارة.
وفي اللحظة التالية، صدم القطار مؤخرة سيارة المرأة بعنف، فاستدارت السيارة ثم ضرب القطار مقدمتها.
ونقلت " في. آر. تي. نيوز" عن قائد الشرطة المحلية في بيلزن، ديرك كلايس: إن شرطة السكك الحديدية تحقق في كيفية وصول المرأة إلى خط السكة الحديد، رغم اغلاق المعبر، كما تحقق الشرطة في دور الرجل الذي التقط الفيديو، وهل تسبب في زيادة ارتباك المرأة؟
وقال مسؤول من شركة السكك الحديدية: إن القطار توقف عقب الحادث، وكان على متنه 40 راكبًا، لم يصب أي منهم، وقد تم نقل الركاب بحافلة إلى أقرب محطة للقطارات، بينما تم اغلاق المعبر لإصلاحه عقب الحادث.