"لماذا لم تغادر السيارة رغم قدوم القطار؟".. فيديو مرعب يثير حيرة الشرطة وكل من شاهد الحادث

وحسب "في. آر. تي. نيوز" قام رجل بتصوير الحادث، حيث عبر على قدميه معبر السكك الحديدية، وقام بالتقاط الفيديو فيما كانت المرأة تحاول قيادة سيارتها بعيدًا عن مسار السكة الحديد، لكنها أصيبت بارتباك ولم تتحرك السيارة، وحثها الرجل على مغادرة السيارة لكنها رفضت، فأسرع وفتح المعبر لكن المرأة لم تتحرك بالسيارة.