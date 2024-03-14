قضى 70 عامًا في "الرئة الحديدية".. وفاة الأمريكي بول ألكسندر بعد إصابته بكورونا

توفي الأمريكي بول ألكسندر في ولاية تكساس، عن عمر 78 عامًا، قضى منها حوالى 70 عامًا داخل غرفة الرئة الحديدية، وكوّن عددًا كبيرًا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يروي قصة حياته منذ إصابته بشلل الأطفال في الأربعينيات حتى حصوله على شهادة في القانون.