النيل أم الأمازون؟ بعثة علمية لحل "آخر الألغاز الجغرافية في العالم"

وبدعم من المنظمات الدولية، بما في ذلك "أكسبلوريرز كلاب" Explorers Club، التي تدعم بعض البعثات الاستكشافية الأكثر جرأة في التاريخ، ومجموعات أخرى؛ أوضحت الصحيفة أن من المقرر أن ينطلق الفريق العلمي، في الربيع المقبل، في أبعد المناطق في جبال الأنديز في بيرو، وهي الجبال التي يقال إن الأمازون بدأ فيها.