في يوم واحد.. مصرع 7 نساء تركيات بوحشية على يد أزواجهن

وقالت المنظمة غير الحكومية: "خلال 15 عامًا، كان العام الوحيد الذي انخفض فيه عدد جرائم قتل النساء هو عام 2011، وهو العام الذي تم فيه اعتماد اتفاقية إسطنبول".