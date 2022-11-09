تذكرة اشتراها من سوري.. إعلان الفائز بجائزة يانصيب "الملياري دولار"

وأشارت هيئة اليانصيب في كاليفورنيا في تغريدة على شبكة تويتر الثلاثاء، إلى أن الفائز هو أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديرًا بواسطة اليانصيب؛ لافتة إلى أن البطاقة الفائزة بيعت في (Joe's Service Center) في ألتادينا، وهو متجر في محطة للمحروقات يملكه جو شحيد السوري الأصل، وقد حصل على عمولة بقيمة مليون دولار.