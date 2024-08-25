أوقفوا احتفالاتهم من أجله.. شاهد كيف أنقذ لاعبو وست هام الإنجليزي طفلًا على أرض الملعب

في لقطة وُصفت بالمذهلة، تَمكن بعض لاعبي فريق وست هام الإنجليزي، من إنقاذ طفل يجمع كرات، من كارثة شبه محققة؛ وذلك خلال المباراة التي جرت على استاد فريق كريستال بالاس ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز، وفاز فيها وست هام بهدفين مقابل لا شيء.
وحسب صحيفة "التلغراف" اللندنية، اضطر نجما فريق وست هام، توماش سوتشيك وجارود بوين، السبت، إلى التوقف عن احتفالهما بتسجيل هدف من أجل إنقاذ ذلك الصبي الذي سقطت فوقه لوحة إعلانية، جراء تدافع عدد كبير من مشجعي الفريق لمعانقة اللاعبين.
وكان "سوتشيك" قد سجل أول هدف لـ"الهامرز" في الدقيقة 67؛ حيث قفز بوين على ظهره أثناء الاحتفال أمام جماهير الفريق الضيف في ملعب "سيلهيرست بارك" في لندن.
لكن بعض هؤلاء المشجعين اندفع نحو الملعب؛ حيث انهارت اللوحة الإعلانية، وعَلِقَ أحد الصبية من حاملي الكرات تحت تلك الشاشة.
وعلى الفور سارع سوتشيك إلى رفع الشاشة، بينما ساعد بوين الصبي على الوقوف على قدميه.
وبعد ذلك، تأكد اللاعبان من سلامة الصبي قبل استئناف اللعب، ومضى بوين ليسجل الهدف الثاني لـ"المطارق" بعد 5 دقائق من إحراز الهدف الأول.
وهذا هو الفوز الأول لوست هام تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني، جولين لوبيتيغي؛ بينما تكبد كريستال بالاس خسارته الثانية على التوالي في هذا الموسم.