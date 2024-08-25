أوقفوا احتفالاتهم من أجله.. شاهد كيف أنقذ لاعبو وست هام الإنجليزي طفلًا على أرض الملعب

في لقطة وُصفت بالمذهلة، تَمكن بعض لاعبي فريق وست هام الإنجليزي، من إنقاذ طفل يجمع كرات، من كارثة شبه محققة؛ وذلك خلال المباراة التي جرت على استاد فريق كريستال بالاس ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز، وفاز فيها وست هام بهدفين مقابل لا شيء.