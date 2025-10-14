استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا شمال روسيا في رقم قياسي جديد لمنجم "في غريب"

وأوضح حاكم المنطقة أليكسندر تسيبولسكي أن الألماسة تُعد من أكبر خمس ألماسات في تاريخ روسيا الحديث، وتمتاز بحجمها اللافت وجودتها العالية، مشيرًا إلى أن مثل هذه البلورات النقية لا تتجاوز 2% من إجمالي الألماس الطبيعي المستخرج عالميًا.