استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا شمال روسيا في رقم قياسي جديد لمنجم "في غريب"

أعلنت السلطات الروسية عن استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا من منجم “في غريب” الواقع في منطقة أرخانجيلسك شمال البلاد، في اكتشاف يُعد رقمًا قياسيًا في تاريخ استغلال المنجم.
وأوضح حاكم المنطقة أليكسندر تسيبولسكي أن الألماسة تُعد من أكبر خمس ألماسات في تاريخ روسيا الحديث، وتمتاز بحجمها اللافت وجودتها العالية، مشيرًا إلى أن مثل هذه البلورات النقية لا تتجاوز 2% من إجمالي الألماس الطبيعي المستخرج عالميًا.
ويُعد منجم “في غريب” أحد أهم مناجم الألماس في شمال روسيا، إذ بلغ إنتاج منطقة أرخانجيلسك خلال العام الماضي نحو 8.2 ملايين قيراط، ما يجعلها من المناطق الرائدة عالميًا في إنتاج الألماس عالي الجودة.