بعد استعادة 30% من الخدمة.. الكويت: استعادة خدمة الإنترنت الكاملة خلال 24 ساعة

وكانت "الاتصالات"، قد أعلنت أمس، تعرض الكيبل البحري الدولي "فالكون" التابع لشركة GCX لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر في المملكة العربية السعودية؛ وذلك في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الكويتية؛ مما تسبب بضعف في جودة خدمات الإنترنت في البلاد، ودفع "الاتصالات" إلى إعادة توجيه حركة البيانات عبر كوابل دولية بديلة لضمان استمرارية الخدمة.