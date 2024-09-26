بعد استعادة 30% من الخدمة.. الكويت: استعادة خدمة الإنترنت الكاملة خلال 24 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالكويت، أنه تم استعادة 30% من خدمة الإنترنت على كابلات دولية بديلة للكابل المنقطع "فالكون"؛ وذلك في تمام الساعة الثانية صباحًا من فجر اليوم، الخميس.
وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، أشارت الهيئة إلى أن العمل جارٍ لإعادة الخدمة كاملة خلال 24 ساعة القادمة.
وكانت "الاتصالات"، قد أعلنت أمس، تعرض الكيبل البحري الدولي "فالكون" التابع لشركة GCX لانقطاع في الوصلة التي تربط بين الكويت والخبر في المملكة العربية السعودية؛ وذلك في منطقة تقع خارج المياه الإقليمية الكويتية؛ مما تسبب بضعف في جودة خدمات الإنترنت في البلاد، ودفع "الاتصالات" إلى إعادة توجيه حركة البيانات عبر كوابل دولية بديلة لضمان استمرارية الخدمة.