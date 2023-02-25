بالفيديو.. شاهد ما ظهر في مدينة تركيّة بعد الزلزال العنيف

شهدت مدينة قونية التركية ظهورًا مفاجئًا لحفرة عملاقة، تحديدًا في منطقة الرشادية؛ ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال العنيف الذي شهدته البلاد مؤخرًا.
أفادت وكالة "الأناضول"، التي نشرت فيديو وثّق ظهور الحفرة، أمس الجمعة؛ بأن مساحة الحفرة تبلغ 1400 متر مربع بعمق 12 مترًا، وقطر 37 مترًا.
من جانبه قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في "جامعة قونية التقنية"، فتح الله أرك: "راجعنا المنطقة لتفحُّص الحفرة، ولم نتمكّن من العثور على رابط بينها وبين الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير"؛ حسب وكالة "سبوتنك" الروسية.
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري، إلى 43 ألفًا و556 قتيلًا.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.