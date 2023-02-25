بالفيديو.. شاهد ما ظهر في مدينة تركيّة بعد الزلزال العنيف

من جانبه قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في "جامعة قونية التقنية"، فتح الله أرك: "راجعنا المنطقة لتفحُّص الحفرة، ولم نتمكّن من العثور على رابط بينها وبين الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير"؛ حسب وكالة "سبوتنك" الروسية.