صورةٌ التقطتها مركبة برسيفرنس لوكالة ناسا عن جسم غريب على سطح المريخ

ووفقًا للخبراء؛ فإن التفسير الأكثر ترجيحًا للجسم المتشابك هو الحطام من مهمة الهبوط. وقد رصدت مركبة برسيفرنس (Perseverance) المكلفة بالتحقيق في الكوكب الأحمر بحثًا عن علامات الحياة القديمة، بقايا معدات الهبوط الخاصة بها من قريب ومن بعيد.