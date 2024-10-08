الإعصار "هيلين" يدمّر عقارات بـ47.5 مليار دولار في فلوريدا الأمريكية

وفي فلوريدا: تسبّب الإعصار في مستويات مدّ تاريخية في منطقتَيْ خليج تامبا وسانت بيترسبرغ، وكلاهما موطن للعديد من الفنادق والشقق السكنية، وعلى الرغم من أن العواصف أصبحت مشحونة بالطاقة بسبب المياه الدافئة القياسية في خليج المكسيك، إلا أن سياسات التأمين المنزلي القياسية لا توفر عادة الحماية ضد الفيضانات.