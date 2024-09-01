هل كان "يتجسس لصالح موسكو"؟.. نفوق الحوت "هفالديمير" بالمياه النرويجية

وأضاف بأنه لم تظهر على الحيوان إصابات خارجية كبيرة.

من جانبه، قال ستراند، الذي راقب مغامرات هفالديمير على مدى السنوات الثلاث الماضية لصالح منظمة مارين مايند غير الهادفة للربح، التي يقع مقرها في النرويج، إنه تأثر بشدة بنفوق الحوت المفاجئ، وأضاف: "الأمر فظيع بالتأكيد. كان يبدو في حالة جيدة حتى يوم الجمعة؛ لذا كل ما علينا هو أن نكتشف ما قد حدث هنا"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".