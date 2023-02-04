"سامسونج" توافق على دفع 150 مليون دولار لتسوية بشأن تقنيات LED

وقالت في دعواها القضائية في تكساس إن شركة Samsung بدأت في دمج تقنية Nanoco في أجهزة تلفزيون QLED المتطورة التي تم إطلاقها في عام 2017؛ إذ تعمل النقاط الكمومية في Nanoco على تحسين الإضاءة الخلفية لشاشات LED دون استخدام المعادن الثقيلة السامة، مثل الكادميوم.