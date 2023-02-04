"سامسونج" توافق على دفع 150 مليون دولار لتسوية بشأن تقنيات LED

وافقت شركة Samsung على دفع 150 مليون دولار لشركة Nanoco Technologies البريطانية لتكنولوجيا النانو؛ لتسوية دعاوى براءات الاختراع بشأن التكنولوجيا المستخدمة في تلفزيونات LED من سامسونج، وذلك وفقًا لما قاله Nanoco ومستثمر في قضاياها أمس الجمعة.
وقالت شركة تمويل التقاضي "جي إل إس كابيتال" و Nanoco، ومقرها شيكاغو، في بيان: إن التسوية، التي تشمل اتفاقية ترخيص، و"نقل براءات اختراع معينة"، تحل التقاضي في الولايات المتحدة وألمانيا والصين.
وقالت سامسونج و Nanoco أمام محكمة فيدرالية في تكساس أثناء محاكمة خلال الشهر الماضي إنهما اتفقتا على تسوية النزاع، لكن لم يتم الكشف عن أي شروط في ذلك الوقت.
ورفعت الشركة البريطانية لتكنولوجيا النانو Nanoco دعوى قضائية ضد شركة Samsung في عام 2020 زاعمة أن عملاق التكنولوجيا الكوري نسخ تقنيتها بعد تلقي عينات خلال محادثات حول تعاون محتمل.
وقالت في دعواها القضائية في تكساس إن شركة Samsung بدأت في دمج تقنية Nanoco في أجهزة تلفزيون QLED المتطورة التي تم إطلاقها في عام 2017؛ إذ تعمل النقاط الكمومية في Nanoco على تحسين الإضاءة الخلفية لشاشات LED دون استخدام المعادن الثقيلة السامة، مثل الكادميوم.