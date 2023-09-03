بعد هروب ابنها من المنزل.. لماذا تم توقيف مشهورة يوتيوب أمريكية؟

وُضعت امرأة من ولاية يوتا الأمريكية، رهن التوقيف بتهمة إساءة معاملة الأطفال، إثر هروب ابنها الذي بدا هزيلًا بسبب الجوع، بحثًا عن الطعام؛ على ما أفاد به مسؤولون، رغم أنها يوتيوبر شهيرة، عُرفت بتقديمها نصائح تربوية للأهالي عبر قناتها التي كانت تضم أكثر من مليوني متابع على يوتيوب.