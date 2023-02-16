"داخلية الكويت" تنفي صحة فيديو مزعوم للسطو على عربة نقل نقود

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة من مقطع الفيديو المتداول بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت: غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يتضمّن حادثة سطو على مركبة تابعة إلى إحدى البنوك.