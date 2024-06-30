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لحماية نفسك وأطفالك.. تقرير: 6 نصائح مهمة قبل التوجه للسباحة هذا الصيف

لحماية نفسك وأطفالك.. تقرير: 6 نصائح مهمة قبل التوجه للسباحة هذا الصيف

مع حلول فصل الصيف وتوجه الكثيرين إلى الشواطئ وحمامات السباحة، يأتي الوقت المناسب لمراجعة نصائح الحفاظ على السلامة، وخصوصًا المتعلقة بالأطفال.

وذكر تقرير لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الغرق هو السبب الرئيسي لوفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و4 سنوات في أمريكا.

وحسب تقرير لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، تحدث حالات الغرق بدرجة كبيرة في الصيف، وتحديدًا في شهر يوليو، مقارنة بأي وقت آخر من العام.

مراقبة الشاطئ أو حمام السباحة

وحسب موقع "الحرة"، ينصح حارس الإنقاذ، دانييل بارنيكل، بضرورة وجود شخص بالغ يراقب الأوضاع أمام الشاطئ أو حمام السباحة. وقال للشبكة الأمريكية: "لا تسبح بمفردك".

شخص يراقب الأطفال

وفي حال وجود أسرة أو مجموعة كبيرة في موقع السباحة، يمكن اختيار شخص للقيام بدور مراقبة الأطفال لفترة من الزمن، قبل أن يتولى آخر المهمة.

ارتداء الأطفال الصغار سترات النجاة

كما يجب أن يُطلب من الأطفال الصغار ارتداء سترات النجاة المناسبة لطولهم ووزنهم.

سياج حول حمام السباحة

ودعا التقرير إلى ضرورة فحص المكان الذي سيكون فيه الأطفال، وما إذا كان على سبيل المثال هناك سياج حول حمام السباحة يمنع وصول الصغار إليه بسهولة.

توفير معدات الإنقاذ

وأضاف أن "الثواني تكون مهمة حال فقدان طفل بالقرب من موقع السباحة"، فيجب فحص الماء أولًا، إلى جانب ضرورة توفير المعدات المناسبة، مثل شيء يمكن رميه في الماء ليمسك به الطفل.

جوال وسترات نجاة

كما أكد على أهمية الحرص على وجود هاتف متحرك لطلب النجدة وسترات نجاة وأدوات إسعاف، إذا لزم الأمر.

علم أطفالك الفرق بين حمام السباحة والشاطئ

أوضح التقرير أيضًا أن الأطفال يجب أن يتعلموا أن هناك اختلافًا بين السباحة في حمام سباحة أو بحيرة أو شاطئ مفتوح، ليدركوا طبيعة كل منها، مثل وجود تيارات مائية أو أمواج عاتية في البحر، على سبيل المثال.

فصل الصيف
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