لحماية نفسك وأطفالك.. تقرير: 6 نصائح مهمة قبل التوجه للسباحة هذا الصيف

أوضح التقرير أيضًا أن الأطفال يجب أن يتعلموا أن هناك اختلافًا بين السباحة في حمام سباحة أو بحيرة أو شاطئ مفتوح، ليدركوا طبيعة كل منها، مثل وجود تيارات مائية أو أمواج عاتية في البحر، على سبيل المثال.