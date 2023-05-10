دبي.. السجن 10 سنوات لإفريقي حاول جلب مخدرات من أمريكا في طرد بريدي

وخلال التحقيق مع المتهم -وفق صحيفة "الخليج"- أنكر صلته بالمواد المخدرة، وأفاد في تحقيقات النيابة بأن أحد أصدقائه أرسل الطرد الذي يحتوي على بعض الأغذية ولعب الأطفال من أجل المتاجرة فيها، ونفى معرفته بما به من مخدرات.