دبي.. السجن 10 سنوات لإفريقي حاول جلب مخدرات من أمريكا في طرد بريدي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بسجن إفريقي 10 سنوات وتغريمه 100 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته؛ لإدانته بحيازة وجلب مخدرات بواسطة طرد بريدي من الولايات المتحدة، وادعى أن أحد أصدقائه أرسلها إليه دون علمه.
وتعود تفاصيل القضية التي دارت أحداثها في شهر أكتوبر الماضي، إلى اشتباه مفتش يعمل بشركة للبريد، في طردٍ يحتوي على مواد غذائية وأغراض تخص الأطفال، وحسب إفادة المفتش فإنه عثر داخل علب طعام أطفال على مواد مخبأة، اشتبه في أنها مواد مخدرة؛ فتم إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة.
وحسب ملف القضية، تم فحص المواد المشتبه فيها؛ حيث ثبت من تقرير المعمل الجنائي أنها مادة "الماريغوانا" المخدرة المدرجة بجدول المخدرات رقم (1) من قانون المخدرات الاتحادي؛ فتم ضبط صاحب الطرد.
وخلال التحقيق مع المتهم -وفق صحيفة "الخليج"- أنكر صلته بالمواد المخدرة، وأفاد في تحقيقات النيابة بأن أحد أصدقائه أرسل الطرد الذي يحتوي على بعض الأغذية ولعب الأطفال من أجل المتاجرة فيها، ونفى معرفته بما به من مخدرات.