اكتشاف طبقة خفية في كوكب الأرض.. وهدم نظرية "انصهار الصخور ولزوجة الأسينوسفير"

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية: فإن الاكتشاف الجديد يمكن أن يساعد العلماء في معرفة المزيد عن حركة الصفائح، التي لا تساهم فقط في إحداث الزلازل وتشكيل الجبال، بل تؤدي دورًا أكبر في تشكيل البيئة عبر توفير الظروف الفيزيائية والكيميائية لدعم الحياة على كوكب الأرض.