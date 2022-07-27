تجاوز حدود العقل.. شاهد ما اكتشفته مضيفة في طعامها على متن الطائرة

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مضيفة طيران على متن شركة "صن إكسبرس" الألمانية التركية، اكتشفت وجود رأس أفعى مقطوع في وجبة فطور؛ لكن بعدما وضعت بعضًا منها في بطنها.