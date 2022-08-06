انفجار قنبلة في شارع تجاري مزدحم بالعاصمة الأفغانية

ذكر شهود أن قنبلة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، وسط مخاوف من أن يكون الحادث قد أسفر عن إصابة الكثيرين.
ووفق وكالة "رويترز"، وقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من المدينة؛ حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية المسلمة في البلاد.
وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على الإنترنت، سيارات إسعاف تُهرع إلى مكان الحادث القريب من محطات للحافلات.
جدير بالذكر أن هذا الهجوم جاء قبل احتفال عاشوراء الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى استشهاد الحسين حفيد النبي محمد.
وقُتل ما لا يقل عن ثمانية في حين أصيب 18 في كابول أمس الجمعة جراء تفجير نفذه تنظيم داعش.