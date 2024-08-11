مصر.. حبس لاعب بنادي الزمالك في حادث دهس أدى لوفاة رجل شرطة

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك المصري، أن النيابة أمرت بحبس أحمد فتوح، لاعب الفريق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وذلك في حادث دهس أمين شرطة على طريق الساحل الشمالي بمصر؛ ما أدى إلى وفاته.
وبحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، تُباشر نيابة العلمين، ومقرها مدينة برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح، إثر حادث مروري، تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فَجْر اليوم الأحد بالطريق الساحلي في مدينة العلمين.
وكانت البداية عندما تلقت شرطة النجدة بمطروح إخطارًا، يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي (العلمين)؛ ما تسبب في وفاة شخص. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبيَّن أنه أثناء قيادة اللاعب أحمد فتوح سيارته، وبصحبته اللاعب محمد صبحي، دهس شخصًا أمام قسم شرطة العلمين.
وعلى الفور ألقت قوات الأمن القبض على "فتوح"، وقد تُوفي الضحية في مكان الحادث، وتم نقل جثته بسيارة الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي.
وقد تم التحفظ على "فتوح"، وعلى السيارة، وتحرَّر محضر بملابسات الحادث، والعرض على النيابة العامة، التي قررت حبس اللاعب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.