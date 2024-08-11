مصر.. حبس لاعب بنادي الزمالك في حادث دهس أدى لوفاة رجل شرطة

وبحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، تُباشر نيابة العلمين، ومقرها مدينة برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح، إثر حادث مروري، تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فَجْر اليوم الأحد بالطريق الساحلي في مدينة العلمين.