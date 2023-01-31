"تحرَّكْ.. القطار قادم".. بالفيديو: سرَق سيارة شرطة وذهب بها إلى الموت مباشرة

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان الرجل قد سرق سيارة شرطة في مدينة أتلانتا؛ مما أدى إلى إطلاق عملية مطاردة لتوقيفه، شاركت فيها مروحيات الشرطة؛ إلا أن الرجل فقد السيطرة على السيارة التي انقلبت على سكة القطار، فتدخل عناصر الشرطة وتمكنوا من إنقاذ الرجل قبل ثوانٍ من وصول قطار، الذي كان يطلق صافرات قوية.