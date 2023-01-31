"تحرَّكْ.. القطار قادم".. بالفيديو: سرَق سيارة شرطة وذهب بها إلى الموت مباشرة

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"تحرَّكْ.. القطار قادم".. بالفيديو: سرَق سيارة شرطة وذهب بها إلى الموت مباشرة
"تحرك.. القطار قادم"، هكذا صرخ شرطي أمريكي وهو يسحب بقوة لصًّا من سيارة شرطة مسروقة، قبل ثوان من اصطدام قطار بها، في ولاية جورجيا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان الرجل قد سرق سيارة شرطة في مدينة أتلانتا؛ مما أدى إلى إطلاق عملية مطاردة لتوقيفه، شاركت فيها مروحيات الشرطة؛ إلا أن الرجل فقد السيطرة على السيارة التي انقلبت على سكة القطار، فتدخل عناصر الشرطة وتمكنوا من إنقاذ الرجل قبل ثوانٍ من وصول قطار، الذي كان يطلق صافرات قوية.
وحسب الصحيفة، يُظهر الفيديو كيف صدم القطار جزءًا من السيارة؛ بينما صوت قادم من مروحية الشرطة يقول: "أعتقد أنهم أنقذوه في اللحظة المناسبة".
وقالت إدارة شرطة أتلانتا: إن السائق قد أصيب بجروح بسيطة، ووُجهت إليه تهمة السرقة، والفرار والمراوغة، والقيادة المتهورة، وعرقلة وإلحاق الضرر بممتلكات المدينة.