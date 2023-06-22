"ماسك" و"زوكربيرج" ينقلان تنافسهما إلى حلبة "القتال المختلط"

يبدو أن تنافُس اثنين من أكبر المليارديرات البارزين في العالم إيلون ماسك ومارك زوكربيرج تخطى منصات التواصل الاجتماعي التي يسيطران عليها ليصل إلى حلبات القتال المختلط "يو إف سي".
وبدأت القصة بنشر "ماسك" تغريدة عبر "تويتر" يقول فيها إنه على استعداد لخوض معركة في قفص مع "زوكربيرج"، ليرد عليه مؤسس "فيسبوك" بنشر لقطة شاشة للتغريدة قائلًا: "أرسل لي الموقع".
ورد مالك "تويتر" بعدها على "زوكربيرج" بقوله: "فيغاس أوكتاغون"، وهي ساحة معروفة لنهائي بطولات القتال المختلط الشهيرة "يو إف سي".
وغرد بعدها "ماسك" قائلًا: "لديّ حركتي الرائعة التي سأفاجئه بها، وهي حركة الفظ حيث أستلقي على خصمي ولا أفعل شيئًا".
وتابع بقوله: "أنا لا أمارس الرياضة أبدًا، باستثناء التقاط أطفالي ورميهم في الهواء".
وقال المتحدث باسم شركة "ميتا" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "القصة تتحدث عن نفسها، ولا تحتاج لكثير من الشرح".
ولكن الملاحظ أن "زوكربيرج" يتدرب فعليًا على فنون القتال المختلطة، حتى إنه فاز مؤخرًا ببطولات جيو جيتسو.
ولم يُصدر "تويتر" أي تعليق رسمي على تغريدات "ماسك"، ورفض الردّ على طلبات التعليق من أكثر من وسيلة إعلامية.