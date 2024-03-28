المحقّقون الروس: حصلنا على دليل يثبت صلة أوكرانيا بهجوم موسكو

أكدت لجنة التحقيق الروسية، الخميس، أن منفذي الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو، والذي خلّف 143 قتيلًا، كانت لهم "صلات بالقوميين الأوكرانيين".