لتحصل على فدية من زوجها.. هذا ما فعلته أم لرضيعها أمام الناس في الشارع

أثار خبرُ خطف طفل رضيع لم يتجاوز العامين من عمره من بين أحضان أمه في أحد الشوارع، غضبَ واستياء الرأي العام في كولومبيا، وذلك قبل أن تكشف تقارير أن تلك المرأة هي من دبرت الحادثة بغية الحصول على فدية من زوجها.