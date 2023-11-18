لتحصل على فدية من زوجها.. هذا ما فعلته أم لرضيعها أمام الناس في الشارع

أثار خبرُ خطف طفل رضيع لم يتجاوز العامين من عمره من بين أحضان أمه في أحد الشوارع، غضبَ واستياء الرأي العام في كولومبيا، وذلك قبل أن تكشف تقارير أن تلك المرأة هي من دبرت الحادثة بغية الحصول على فدية من زوجها.
ونقل موقع "اوديتي سنترال" عن وسائل إعلام محلية؛ أن حادثة الخطف المزعومة وقعت مساء الأحد 12 نوفمبر، في بلدة كاريبي فيردي، جنوبي مدينة بارانكويلا؛ حيث انتشر خبر الواقعة كالنار في الهشيم، باعتبار أن الرضيع جرى خطفه أمام ناظري أمه وعلى مرأى من الناس.
وكان مجهولان يرتديان خوذتين تخفيان ملامحهما، باغتا الأم وهما يقودان دراجة نارية؛ حيث خطفا الطفل بعد ترويع الأم وتخويفها.
وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، بدأت باستجواب المرأة بشأن ما حدث، وبالتالي أصبح تحديد مكان الصغير هو الأولوية القصوى.
ولم يستغرق الأمرُ وقتًا طويلًا قبل أن يبلغ أحد الأشخاص عن وجود طفل في إحدى الشقق بالبلدة؛ حيث سارع فريق من الشرطة لمداهمة المكان، لكن بدلًا من أن يجدوا أشخاصًا مسلحين تفاجؤوا بأن الصغير كان برعاية صديق لأم الطفل.
وعند استجواب هذا الشخص أقرّ بأنّ أم الطفل طلبت منه رعاية صغيرها لبضعة أيام، حتى تحصل من زوجها على فدية تقدر بـ60 مليون بيزو "حوالي 15 ألف دولار".
ولاحقًا ذكرت وسائل إعلام كولومبية أن الطفل موجود حاليًّا في رعاية والده، بينما تواجه والدته عدة تهم، قد تلقي بها سنوات طوال خلف القضبان.