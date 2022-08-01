ربَت الرئيس الفرنسي على كتفه.. شاهد أغرب رد فعل من وزير خارجية دولة إفريقية

وفي معرض رده على تغريدة رأى صاحبها أن وزير خارجية بنين قصَد بحركته رفض رمز التفوق الذي حاول تجسيده ماكرون، قال أوريلين أغبينونسي ببساطة إن هذا التفسير خاطئ، وأن الأمر ليس كذلك، والحقيقة أن "الرئيس ماكرون لاحظ أثرًا للغبار على سترتي بعد المؤتمر الصحفي. وحركتي كانت لإكمال تصرفه الودي".