لا تتوقفوا عن الحكي لأبنائكم.. دراسة: شخصيات الحيوانات في القصص تزيد مهارات الطفل العقلية

وتبرز الدراسة الدور المهم الذي تلعبه شخصيات الحيوانات في القصص في تعزيز الفهم الاجتماعي للأطفال في المراحل المبكرة من نموهم. كما أشار الباحثون إلى أن الشخصيات غير البشرية قد تكون أكثر فاعلية في دعم الأطفال على تفسير العالم من حولهم، خاصة في السنوات الأولى من الحياة.