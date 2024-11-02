"هوريزون".. تصميم مبتكر لطائرات صديقة للبيئة توفِّر راحة أعلى للمسافرين

وبالرغم من الجهود المبذولة لعكس هذا الاتجاه إلا أن الحلول لا تزال محدودة. فعلى سبيل المثال، قد يقلل "وقود الطيران المستدام" الانبعاثات بنسبة تصل إلى 80% في حال إنتاجه واستخدامه بالشكل الأمثل، لكن الإمدادات المتاحة لا تزال ضئيلة، ومن المتوقع أن يمثل فقط 0.53% من إجمالي استهلاك وقود الطائرات في عام 2024.