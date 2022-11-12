بينهم "مكدونالدز" و"أبل".. شركة كبرى تُوصي عملاءها بوقف إعلاناتهم بـ"تويتر"

وتخدم "أومنيكوم" أكثر من خمسة آلاف عميل في 70 دولة، من بينهم: مكدونالدز وأبل وجونسون آند جونسون، فيما لم تذكر المذكرة العملاء بالاسم، وليس من الواضح ما إذا كان أيٌّ منهم قد أوقف مؤقتاً الإنفاق على إعلانات "تويتر".